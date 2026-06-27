ПВО за день уничтожила 124 украинских БПЛА над регионами России

По данным ведомства, инциденты произошли над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Чёрного моря.
Тем временем число погибших после удара ВСУ по брянскому селу Петрятинка выросло до двух человек. Женщина, получившая тяжёлое ранение, скончалась, несмотря на усилия врачей.
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