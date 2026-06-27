Юрий Шалабаев прокомментировал пожар в Ленинском районе Нижнего Новгород

По словам главы города, один из сгоревших домов уже был признан аварийным и находился в стадии расселения. Сразу после происшествия с жильцами начали работать сотрудники администрации Ленинского района. Со всеми семьями поддерживается постоянная связь, а необходимые меры помощи будут организованы в ближайшее время.