Россиянина нашли мёртвым в море у берегов Лимасола

По данным англоязычного портала In-Cyprus, 57-летнего россиянина нашли утром в субботу на поверхности моря в прибрежном районе Энаэриос города Лимасол. Мужчина находился без сознания. На место вызвали скорую помощь, после чего пострадавшего доставили в частную больницу. Позже врачи констатировали его смерть.
В посольстве заявили, что изучают обстоятельства произошедшего. Полиция проводит проверку, а точную причину смерти должна установить патологоанатомическая экспертиза.
Ранее на Кипре голая россиянка под наркотиками устроила дебош. Женщина употребила смертельную смесь наркотиков и алкоголя и устроила хаос на улицах города.
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