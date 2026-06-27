Россиянина нашли мёртвым в море у берегов Лимасола

По данным англоязычного портала In-Cyprus, 57-летнего россиянина нашли утром в субботу на поверхности моря в прибрежном районе Энаэриос города Лимасол. Мужчина находился без сознания. На место вызвали скорую помощь, после чего пострадавшего доставили в частную больницу. Позже врачи констатировали его смерть.