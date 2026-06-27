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В Челябинской области грузовой поезд сбил двух женщин

В Челябинской области грузовой поезд травмировал 2-х женщин, одна из них погибла.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Двух женщин травмировало грузовым поездом в Челябинской области, одна из них скончалась, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«По предварительной информации, 27 июня на 1864-м километре пикета № 9 перегона Сулея — Кукшик Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом травмированы две женщины, одна из которых получила травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что машинист поезда применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства инцидента.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало свою проверку по уголовной статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.