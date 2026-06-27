В Челябинской области грузовой поезд сбил двух женщин

«По предварительной информации, 27 июня на 1864-м километре пикета № 9 перегона Сулея — Кукшик Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом травмированы две женщины, одна из которых получила травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.