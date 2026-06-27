Пятилетний ребёнок разбился насмерть, выпав из окна на северо-востоке Москвы

Ранее на Парнасе в Санкт-Петербурге 19 июня утром были обнаружены тела 19-летней девушки и её ровесника. Они упали с высоты многоэтажного дома на Заречной улице — приземление было крайне жёстким, шансов выжить не осталось. По словам родственников, девушка жила в квартире у своего возлюбленного. Она поддерживала связь с близкими, её поведение не вызывало никаких подозрений. Молодые только начали совместную жизнь и говорили о трудностях быта.