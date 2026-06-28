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В Нижнем Тагиле парень за рулем Lada насмерть сбил пенсионера на «зебре»

В Нижнем Тагиле произошло смертельное ДТП.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

В Нижнем Тагиле вечером 27 июня 2026 года произошло ДТП, в результате которого погиб 71-летний пенсионер. Трагедия случилась около 17:00 возле дома № 44 на проспекте Вагоностроителей. Предварительно, водитель Lada Vesta сбил мужчину на пешеходном переходе.

— Водитель Lada Vesta при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения автомашины, — рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Врачи доставили пенсионера в реанимационное отделение, где позже он скончался от полученных травм.

Водителем автомобиля оказался 24-летний тагильчанин. Водительский стаж парня составляет 3 года. За это время он 14 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. На момент аварии он был в автомобиле один, пристегнут ремнем безопасности. Освидетельствование показало, что водитель был трезв.

— Мужчина пояснил, что при подъезде к пешеходному переходу видел пешехода, переходившего справа, применил экстренное торможение, но избежать наезда не смог, — отметили в Госавтоинспекции.

По факту ДТП было назначено расследование. Также сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».