В Нижнем Тагиле парень за рулем Lada насмерть сбил пенсионера на «зебре»

Водителем автомобиля оказался 24-летний тагильчанин. Водительский стаж парня составляет 3 года. За это время он 14 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. На момент аварии он был в автомобиле один, пристегнут ремнем безопасности. Освидетельствование показало, что водитель был трезв.