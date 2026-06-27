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В курском Рыльске 66-летний мужчина ранен осколками БПЛА в бедро

В Рыльске Курской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал пожилой мужчина. Взрывная волна и осколки нанесли ему серьёзную травму — осколочное ранение правого бедра, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

«У него минно-взрывная травма, осколочное слепое ранение правого бедра», — написал губернатор.

66-летнему жителю города оперативно оказали медицинскую помощь. Однако от госпитализации он отказался — врачи будут вести его амбулаторно. Состояние пострадавшего находится под контролем.

Ранее число погибших после удара ВСУ по брянскому селу Петрятинка выросло до двух человек. Женщина, получившая тяжёлое ранение, скончалась, несмотря на усилия врачей. Семьям погибших пообещали оказать материальную помощь и необходимую поддержку.

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