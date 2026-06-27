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Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Калужской областью

Три беспилотника уничтожены вечером в небе над Калужской областью. О ликвидации воздушных целей сообщил губернатор Владислав Шапша в своём телеграм-канале.

По словам главы региона, силы противовоздушной обороны Минобороны отработали над территориями Жуковского и Боровского муниципальных округов. На местах падения обломков сейчас трудятся оперативные группы. Шапша подчеркнул, что, по предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры удалось избежать.

Ранее сообщалось, что 12 часов дежурные расчёты противовоздушной обороны сбили 124 украинских дрона самолётного типа. Беспилотники ликвидировали в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областями. Кроме того, средства ПВО отработали по целям в границах Московского региона и Краснодарского края. Атаке также подверглись воздушное пространство Республики Крым и акватория Чёрного моря.

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