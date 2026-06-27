После землетрясения в Венесуэле зафиксировано более 430 афтершоков

Родригес в очередной раз обратился к гражданам с призывом воздержаться от поездок в наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра. Он пояснил, что скопление людей в зоне разбора завалов только мешает спасателям, которым для работы жизненно необходимы тишина и свободное пространство. Тем, кто действительно хочет помочь, Родригес посоветовал оставаться дома. Вместе с тем обладателей реальных навыков в спасательном деле или медицине попросил регистрироваться в центре для добровольцев, чтобы их усилия были организованы должным образом. Операции по поиску выживших продолжаются в круглосуточном режиме.