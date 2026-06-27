После землетрясения в Венесуэле зафиксировано более 430 афтершоков

«К настоящему моменту у нас произошло 432 сейсмических события: два трагических землетрясения 24 июня около шести часов вечера и после них — 430 афтершоков», — сказал он.
По мнению Родригеса, такое огромное количество афтершоков наглядно демонстрирует колоссальный масштаб высвобожденной тектонической энергии.
Родригес в очередной раз обратился к гражданам с призывом воздержаться от поездок в наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра. Он пояснил, что скопление людей в зоне разбора завалов только мешает спасателям, которым для работы жизненно необходимы тишина и свободное пространство. Тем, кто действительно хочет помочь, Родригес посоветовал оставаться дома. Вместе с тем обладателей реальных навыков в спасательном деле или медицине попросил регистрироваться в центре для добровольцев, чтобы их усилия были организованы должным образом. Операции по поиску выживших продолжаются в круглосуточном режиме.
Напомним, Венесуэла пережила две серии разрушительных подземных толчков. Мощность первого удара специалисты оценили в 7,2, а второго — в 7,5. Стихия нанесла колоссальный урон инфраструктуре и жилому сектору. Под обломками рухнувших домов продолжают находить тела погибших. По уточнённым сведениям, число жертв достигло 1430 человек. Ранения различной степени тяжести получили 3238 граждан. Ещё свыше четырёх тысяч жителей остались без крыши над головой.
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