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Астраханцы жаловались на жуков и сырое мясо в еде из гастронома

После массового отравления в Астраханской области стало известно, что покупатели и раньше жаловались на качество продукции гастронома. В отзывах к магазину посетители сообщали о просроченных товарах, испорченных салатах, некачественном мясе, сырой рыбе и других нарушениях.

После массового отравления в Астраханской области стало известно, что покупатели и раньше жаловались на качество продукции гастронома. В отзывах к магазину посетители сообщали о просроченных товарах, испорченных салатах, некачественном мясе, сырой рыбе и других нарушениях.

В одном из отзывов даже упоминалось о найденном в еде жуке.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, причиной отравления могли стать рыбные котлеты. В больницы доставлены 14 человек, в том числе четверо детей, одна 62-летняя женщина скончалась.

Расследование находится на контроле прокуратуры. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и проверяют деятельность гастронома, передает Telegram-канал РЕН ТВ.

Как писала Baza, среди пострадавших оказался бывший замминистра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков.