В Нижневартовском районе ХМАО ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Тем временем в Томской области площадь, пройденная огнём, выросла почти на 400 гектаров и достигла 19,3 тысячи гектаров за сутки. Накануне региональные власти сообщили о пожаре на площади 18,9 тысяч гектаров. Сейчас специалисты отмечают уже 38 активных очагов на землях лесного фонда. Для борьбы с огнём продолжают использовать самолёт-зондировщик Ан-26. С его помощью искусственно вызывают осадки, чтобы усилить дожди.