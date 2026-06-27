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В Нижневартовском районе ХМАО ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Нижневартовском районе ХМАО объявили режим чрезвычайной ситуации на фоне роста площади лесных пожаров. Ограничения затронут муниципальные леса и будут действовать почти три недели — с вечера 27 июня до утра 18 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Источник: Life.ru

С введением режима ЧС доступ в леса для граждан закрывается. Въезд транспорта разрешён лишь тем, чья деятельность связана с производственными задачами. Кроме того, на территории района запрещены любые пожароопасные работы, разведение костров и сжигание мусора. В периоды сухой, жаркой и ветреной погоды также нельзя использовать печи и котельные установки, работающие на твёрдом топливе.

Решение принято на внеочередном заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Постановление о введении режима ЧС подписал глава муниципалитета Борис Саломатин.

Тем временем в Томской области площадь, пройденная огнём, выросла почти на 400 гектаров и достигла 19,3 тысячи гектаров за сутки. Накануне региональные власти сообщили о пожаре на площади 18,9 тысяч гектаров. Сейчас специалисты отмечают уже 38 активных очагов на землях лесного фонда. Для борьбы с огнём продолжают использовать самолёт-зондировщик Ан-26. С его помощью искусственно вызывают осадки, чтобы усилить дожди.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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