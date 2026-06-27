В Нижневартовском районе ХМАО ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

С введением режима ЧС доступ в леса для граждан закрывается. Въезд транспорта разрешён лишь тем, чья деятельность связана с производственными задачами. Кроме того, на территории района запрещены любые пожароопасные работы, разведение костров и сжигание мусора. В периоды сухой, жаркой и ветреной погоды также нельзя использовать печи и котельные установки, работающие на твёрдом топливе.
Решение принято на внеочередном заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Постановление о введении режима ЧС подписал глава муниципалитета Борис Саломатин.
Тем временем в Томской области площадь, пройденная огнём, выросла почти на 400 гектаров и достигла 19,3 тысячи гектаров за сутки. Накануне региональные власти сообщили о пожаре на площади 18,9 тысяч гектаров. Сейчас специалисты отмечают уже 38 активных очагов на землях лесного фонда. Для борьбы с огнём продолжают использовать самолёт-зондировщик Ан-26. С его помощью искусственно вызывают осадки, чтобы усилить дожди.
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