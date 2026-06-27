Грузовой поезд сбил двух женщин в Челябинской области

В Челябинской области грузовой поезд сбил двух женщин на 1864-м километре пикета № 9 перегона Сулея — Кукшик Южно-Уральской железной дороги. Как уточнили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел 27 июня.
«Грузовым поездом травмированы две женщины, одна из которых получила травмы, несовместимые с жизнью», — сказано в сообщении надзорного ведомства.
Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, однако избежать наезда на людей не удалось.
Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства трагедии.
Проверку по уголовное статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта проводит Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее стало известно о столкновении двух поездов в Польше. Медпомощь потребовалась 11 пассажирам.