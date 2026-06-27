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Грузовой поезд сбил двух женщин в Челябинской области

Под Челябинском женщину насмерть сбил грузовой поезд, еще одна пострадала.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинской области грузовой поезд сбил двух женщин на 1864-м километре пикета № 9 перегона Сулея — Кукшик Южно-Уральской железной дороги. Как уточнили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел 27 июня.

«Грузовым поездом травмированы две женщины, одна из которых получила травмы, несовместимые с жизнью», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, однако избежать наезда на людей не удалось.

Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства трагедии.

Проверку по уголовное статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта проводит Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее стало известно о столкновении двух поездов в Польше. Медпомощь потребовалась 11 пассажирам.