Грузовой поезд сбил двух женщин в Челябинской области

В Челябинской области грузовой поезд сбил двух женщин на 1864-м километре пикета № 9 перегона Сулея — Кукшик Южно-Уральской железной дороги. Как уточнили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел 27 июня.