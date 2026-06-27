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Два человека погибли в ДНР в результате атак ВСУ

Атаки БПЛА ВСУ привели к трагическим последствиям в ДНР. По информации главы республики, погибли два человека, еще семь получили ранения, включая несовершеннолетнего.

Источник: РИА "Новости"

За сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два мирных жителя, еще семь человек, включая одного ребенка, получили ранения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Два мирных жителя республики погибли и еще семь, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВФУ», — написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин отметил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Как уточнил глава региона, в результате обстрелов ВСУ в Горловке, Енакиево и Ясиноватском муниципальном округе повреждены объект гражданской инфраструктуры, два жилых дома и два легковых автомобиля.

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