Два человека погибли в ДНР в результате атак ВСУ

За сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два мирных жителя, еще семь человек, включая одного ребенка, получили ранения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Два мирных жителя республики погибли и еще семь, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВФУ», — написал он в своем Telegram-канале.
Пушилин отметил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Как уточнил глава региона, в результате обстрелов ВСУ в Горловке, Енакиево и Ясиноватском муниципальном округе повреждены объект гражданской инфраструктуры, два жилых дома и два легковых автомобиля.