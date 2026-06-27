Госдеп: США отремонтировали аэропорт Каракаса и прислали мобильный госпиталь

«Мобильный госпиталь только что приземлился в аэропорту имени Симона Боливара, который теперь открыт для рейсов с гуманитарной помощью после того, как наши передовые подразделения Южного командования ВС США (SOUTHCOM) помогли отремонтировать и сертифицировать аэродром. США возьмут на себя ведущую роль в координации с международными партнерами воздушных перевозок», — написал он в X.