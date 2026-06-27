Пушилин: Два жителя ДНР погибли и семь пострадали в результате атак ВСУ за день

Два мирных жителя погибли и еще семь человек пострадали в результате атак киевского режима в Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в личном канале в мессенджере MAX.
«Два мирных жителя Республики погибли и еще семь, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных дронов», — написал он.
ВСУ нанесли удары по территории Горловки, Макеевки и Донецка. Также киевский режим атаковал машину на автодороге Донецк — Горловка, в результате чего ранения получила семья из трех человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее KP.RU сообщал, что два человека погибли в результате атаки ВСУ на Горловку в ДНР. Киевский режим нанес удар по Калининскому району, также была повреждена заправочная станция.