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Пушилин: Два жителя ДНР погибли и семь пострадали в результате атак ВСУ за день

Семь человек, включая ребенка, пострадали в результате атак ВСУ по территории ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Два мирных жителя погибли и еще семь человек пострадали в результате атак киевского режима в Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в личном канале в мессенджере MAX.

«Два мирных жителя Республики погибли и еще семь, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных дронов», — написал он.

ВСУ нанесли удары по территории Горловки, Макеевки и Донецка. Также киевский режим атаковал машину на автодороге Донецк — Горловка, в результате чего ранения получила семья из трех человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее KP.RU сообщал, что два человека погибли в результате атаки ВСУ на Горловку в ДНР. Киевский режим нанес удар по Калининскому району, также была повреждена заправочная станция.

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