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Разъяренный бизон напал на 12-летнего туриста в национальном парке

Бизон атаковал ребенка в Йеллоустонском парке США: инцидент стал третьим в текущем году, специалисты предупредили, что животные могут развивать скорость в три раза выше человеческой.

Источник: Аргументы и факты

Двенадцатилетний ребенок доставлен в больницу в срочном порядке после нападения бизона в Йеллоустонском национальном парке США. Происшествие зафиксировано 26 июня в зоне Грязевого вулкана, находящейся севернее Фишинг-Бридж. Материал журнала People перевел aif.ru.

Представители заповедника акцентировали внимание на том, что бизоны в Йеллоустоне наносят травмы большему числу людей, чем любые другие представители фауны. Они призвали туристов придерживаться рекомендованной дистанции безопасности: примерно 25 метров от крупных животных, в том числе бизонов, и не менее 90 метров от медведей, волков и пум.

Работники парка добавили, что бизоны могут передвигаться со скоростью, втрое превышающей человеческую, а также способны проявлять агрессивность при посягательстве на их территорию.

Отмечается, что текущий инцидент не стал первым в этом сезоне. Накануне в парке уже регистрировались два случая нападения бизонов на туристов, нарушивших правила безопасного расстояния.

Ранее сообщалось, что в Южной Дакоте бизон насмерть затоптал женщину на тропе в государственном парке.

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