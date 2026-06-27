Разъяренный бизон напал на 12-летнего туриста в национальном парке

Представители заповедника акцентировали внимание на том, что бизоны в Йеллоустоне наносят травмы большему числу людей, чем любые другие представители фауны. Они призвали туристов придерживаться рекомендованной дистанции безопасности: примерно 25 метров от крупных животных, в том числе бизонов, и не менее 90 метров от медведей, волков и пум.