Разъяренный бизон напал на 12-летнего туриста в национальном парке

Двенадцатилетний ребенок доставлен в больницу в срочном порядке после нападения бизона в Йеллоустонском национальном парке США. Происшествие зафиксировано 26 июня в зоне Грязевого вулкана, находящейся севернее Фишинг-Бридж. Материал журнала People перевел aif.ru.
Представители заповедника акцентировали внимание на том, что бизоны в Йеллоустоне наносят травмы большему числу людей, чем любые другие представители фауны. Они призвали туристов придерживаться рекомендованной дистанции безопасности: примерно 25 метров от крупных животных, в том числе бизонов, и не менее 90 метров от медведей, волков и пум.
Работники парка добавили, что бизоны могут передвигаться со скоростью, втрое превышающей человеческую, а также способны проявлять агрессивность при посягательстве на их территорию.
Отмечается, что текущий инцидент не стал первым в этом сезоне. Накануне в парке уже регистрировались два случая нападения бизонов на туристов, нарушивших правила безопасного расстояния.
Ранее сообщалось, что в Южной Дакоте бизон насмерть затоптал женщину на тропе в государственном парке.