Мужчина забил друга молотком, приняв его за призрака-людоеда

В городе Хон Каэн мужчина во время распития спиртного забил друга молотком до смерти, приняв его за призрака — людоеда Phi Pop из тайского фольклора. Об этом сообщает портал The Thaiger, материал которого перевел aif.ru.
По предварительным данным, он нанес жертве около 20 ударов. Потерпевший скончался в больнице.
Полиция прибыла на место убийства около 17:00 24 июня. 59-летний обвиняемый Вичан был найден на месте происшествия. Сбежать он не пытался.
Начальник полиции Нам Фонг Чумфон Буачум рассказал, что подозреваемый и его 57-летний друг Банджонг с утра вместе пили алкоголь в полевой хижине Вичана. Позже мужчины поссорились. Во время конфликта Вичан обвинил Банджонга в том, что он призрак-людоед, а затем достал молоток и начал наносить удары. Заведено уголовное дело о нападении, приведшем к смерти.
Ранее стало известно об исчезновении знаменитого иллюзиониста при странных обстоятельствах.