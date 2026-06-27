Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина забил друга молотком, приняв его за призрака-людоеда

Мужчина забил приятеля молотком до смерти, посчитав его призраком-людоедом.

Источник: Аргументы и факты

В городе Хон Каэн мужчина во время распития спиртного забил друга молотком до смерти, приняв его за призрака — людоеда Phi Pop из тайского фольклора. Об этом сообщает портал The Thaiger, материал которого перевел aif.ru.

По предварительным данным, он нанес жертве около 20 ударов. Потерпевший скончался в больнице.

Полиция прибыла на место убийства около 17:00 24 июня. 59-летний обвиняемый Вичан был найден на месте происшествия. Сбежать он не пытался.

Начальник полиции Нам Фонг Чумфон Буачум рассказал, что подозреваемый и его 57-летний друг Банджонг с утра вместе пили алкоголь в полевой хижине Вичана. Позже мужчины поссорились. Во время конфликта Вичан обвинил Банджонга в том, что он призрак-людоед, а затем достал молоток и начал наносить удары. Заведено уголовное дело о нападении, приведшем к смерти.

Ранее стало известно об исчезновении знаменитого иллюзиониста при странных обстоятельствах.