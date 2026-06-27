Мужчина забил друга молотком, приняв его за призрака-людоеда

Начальник полиции Нам Фонг Чумфон Буачум рассказал, что подозреваемый и его 57-летний друг Банджонг с утра вместе пили алкоголь в полевой хижине Вичана. Позже мужчины поссорились. Во время конфликта Вичан обвинил Банджонга в том, что он призрак-людоед, а затем достал молоток и начал наносить удары. Заведено уголовное дело о нападении, приведшем к смерти.