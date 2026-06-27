В Кабардино-Балкарии объявляли ракетную опасность

В Кабардино-Балкарии отменили режим ракетной опасности, который был введён днём 27 июня, сообщили в республиканской службе спасения.
«Отмена ракетной опасности в КБР. Работа мобильной связи переводится в штатный режим», — говорится в сообщении.
Режим ракетной опасности вводится в регионах России при угрозе воздушной атаки. Жителей оповещают через систему экстренного информирования и просят укрыться в помещениях с капитальными стенами, подальше от окон.
Накануне, 26 июня, ракетная опасность объявлялась в Брянской, Воронежской и Липецкой областях. Позже в Брянской и Воронежской областях режим был отменён. Информация о причинах введения и отмены режима в КБР не раскрывается.
Ранее в Казани объявили отбой ракетной опасности.