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В Лондоне автомобиль сбил несколько пешеходов

ЛОНДОН, 27 июн — РИА Новости. Британская полиция сообщила о задержании мужчины сомалийского происхождения после наезда машины на пешеходов в Лондоне.

Ранее машина наехала не пешеходов в районе Илинг на западе Лондона. По информации Скотленд-Ярда, в результате инцидента пять человек пострадали.

«Машина, совершившая наезд, не остановилась на месте происшествия, но вскоре была остановлена в близлежащем парке Грейндж. Водитель, 34-летний британец сомалийского происхождения, был задержан по подозрению в опасном вождении и покушении на убийство», — говорится в заявлении столичной службы полиции, опубликованном в соцсети X.

Отмечается, что в связи с характером инцидента полицейские связывались с сотрудниками лондонской контртеррористической полиции, однако на данный момент произошедшее не рассматривается как акт терроризма.