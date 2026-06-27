В Лондоне автомобиль сбил несколько пешеходов

«Машина, совершившая наезд, не остановилась на месте происшествия, но вскоре была остановлена в близлежащем парке Грейндж. Водитель, 34-летний британец сомалийского происхождения, был задержан по подозрению в опасном вождении и покушении на убийство», — говорится в заявлении столичной службы полиции, опубликованном в соцсети X.