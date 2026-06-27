В Венесуэле произошло новое землетрясение

Очаг залегал на глубине 35 км. Сообщений о разрушениях или пострадавших пока нет. Жители города могли ощутить колебания, но официальных данных о последствиях не поступало.
Ранее телеканал VTV опубликовал статистику, что после разрушительного землетрясения в Венесуэле сейсмологи зафиксировали уже 430 афтершоков. Пугающую статистику озвучил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес на брифинге. По его словам, такое огромное количество афтершоков наглядно демонстрирует колоссальный масштаб высвобожденной тектонической энергии. Родригес в очередной раз обратился к гражданам с призывом воздержаться от поездок в наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра.
Напомним, вечером 24 июня 2026 года у северного побережья Венесуэлы произошла редкая сейсмическая «двойня» — два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом около 40 секунд. Это стало самым сильным землетрясением в стране более чем за столетие. Основной удар пришелся на прибрежный штат Ла-Гуайра и столицу Каракас, где разрушены сотни зданий, включая жилые дома, больницы и торговые центры, а главный аэропорт страны закрыт. По последним официальным данным на 27 июня, число погибших достигло 920 человек, более 4500 ранены, а свыше 50 000 числятся пропавшими без вести. В стране введен режим чрезвычайного положения, ведутся масштабные поисково-спасательные работы с участием международных команд из 17 стран, однако ситуация осложняется более чем 400 афтершоками и гуманитарным кризисом.
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