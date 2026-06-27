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Киев и Вышгород окутал густой смог

Жители Киева и Вышгорода жалуются на сильный запах гари.

Источник: Аргументы и факты

Над Киевом и Вышгородом на Украине стоит густой смог, жители жалуются на запах гари. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

«Киев и Вышгород задыхаются от смога, горожане жалуются, что нечем дышать», — сказано в сообщении.

В доказательство телеканал опубликовал видео, на котором можно увидеть нависший над украинской столицей смог. Видимость в городе минимальная.

По данным ТСН, сейчас Киев занимает 68-е место в мире по загрязненности воздуха. Эколог Александр Соколенк заявил телеканалу, что причин для общего загрязнения воздуха несколько. Главная из них — последствия пожаров после взрывов.

Ранее в Сети появились кадры горящего НПЗ в подконтрольном Киеву городе Запорожье.