Киев и Вышгород окутал густой смог

Над Киевом и Вышгородом на Украине стоит густой смог, жители жалуются на запах гари. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал ТСН.
«Киев и Вышгород задыхаются от смога, горожане жалуются, что нечем дышать», — сказано в сообщении.
В доказательство телеканал опубликовал видео, на котором можно увидеть нависший над украинской столицей смог. Видимость в городе минимальная.
По данным ТСН, сейчас Киев занимает 68-е место в мире по загрязненности воздуха. Эколог Александр Соколенк заявил телеканалу, что причин для общего загрязнения воздуха несколько. Главная из них — последствия пожаров после взрывов.
Ранее в Сети появились кадры горящего НПЗ в подконтрольном Киеву городе Запорожье.