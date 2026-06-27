В ДНР юнармейцы спасли пострадавшую из-за атаки украинского дрона женщину

В Донецке участники движения «Юнармия» помогли женщине, пострадавшей в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль. Об этом сообщил министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.
По его словам, подростки оказались рядом с местом происшествия и сразу пришли на помощь пострадавшей, несмотря на опасную ситуацию. Девушка оказала женщине первую помощь, а её товарищ вызвал медиков и остановил попутный автомобиль, чтобы быстрее доставить раненую в больницу.
Шимановский отметил, что благодаря оперативным действиям юнармейцев пострадавшая находится в стабильном состоянии. В День молодежи Алена и Семен Жуковы были награждены знаком министерства молодежной политики ДНР за проявленное мужество и помощь в экстренной ситуации.
Ранее сообщалось, что в Горловке погиб мирный житель в результате детонации украинского суббоеприпаса типа «колокольчик».