Собянин: Еще два направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Силы противовоздушной обороны сбили еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил глава города Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
В этот же день дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал точку быстрого питания на центральном рынке в Сватово. Ранения получили четыре человека: двое мужчин и две женщины.
Кроме того, 26 июня при атаке украинских БПЛА на Тульскую область в населенном пункте Щекинского района повреждения получил частный жилой дом и пострадала женщина.