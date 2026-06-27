В Астрахани допрашивают сотрудников общепита после вспышки сальмонеллеза

По данным следствия, с середины недели жители города начали обращаться в больницы с признаками кишечной инфекции. Предположительно, все заболевшие употребляли рыбные котлеты, приобретённые в одном из заведений общепита. В настоящее время в стационаре остаются несколько пострадавших.