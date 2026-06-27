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В Астрахани допрашивают сотрудников общепита после вспышки сальмонеллеза

Следователи допрашивают сотрудников предприятия общепита в Астрахани после вспышки сальмонеллеза.

Источник: Аргументы и факты

Следователи в Астрахани проводят допросы сотрудников предприятия общественного питания после вспышки сальмонеллеза, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщил представитель регионального управления Следственного комитета Андрей Хегай.

По данным следствия, с середины недели жители города начали обращаться в больницы с признаками кишечной инфекции. Предположительно, все заболевшие употребляли рыбные котлеты, приобретённые в одном из заведений общепита. В настоящее время в стационаре остаются несколько пострадавших.

Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и устанавливают источник заражения. Следственные действия проводятся в отношении сотрудников предприятия, продукция которого могла стать причиной массового отравления.

Ранее в Солнечногорске был зафиксирован случай массового отравления неустановленным веществом.