Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 23

Силы ПВО сбили еще два беспилотника рядом с Москвой, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. Общее число сбитых у города БПЛА с начала суток достигло 23.
О последствиях не сообщается. Аэропорты Домодедово и Внуково работают с ограничениями. Они принимают и выпускают самолеты по согласованию с «соответствующими органами», сообщали в Росавиации.
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