Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 23

Силы ПВО сбили еще два беспилотника рядом с Москвой, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. Общее число сбитых у города БПЛА с начала суток достигло 23.

Силы ПВО сбили еще два беспилотника рядом с Москвой, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. Общее число сбитых у города БПЛА с начала суток достигло 23.

О последствиях не сообщается. Аэропорты Домодедово и Внуково работают с ограничениями. Они принимают и выпускают самолеты по согласованию с «соответствующими органами», сообщали в Росавиации.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше