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Два человека погибли в жёстком ДТП с грузовиком в Богородском районе

Водитель большегруза Shacman выехал на встречную полосу для обгона в запрещенном месте и протаранил кроссовер Kia Sportage.

Смертельная авария произошла сегодня, 27 июня, в 13:22 на 401-м километре автодороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по Нижегородской области.

По предварительным данным, 27-летний водитель грузового автомобиля Shacman, гражданин Армении, во время обгона попутной машины выехал на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен». В результате грузовик на полной скорости столкнулся со встречным кроссовером Kia Sportage.

Удар оказался такой силы, что 52-летний водитель Kia и его пассажирка скончались на месте происшествия от полученных травм до приезда медиков. Виновник аварии выжил, получив телесные повреждения. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области подросток на мотоцикле сбил ребенка.