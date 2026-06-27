Два человека погибли в жёстком ДТП с грузовиком в Богородском районе

Удар оказался такой силы, что 52-летний водитель Kia и его пассажирка скончались на месте происшествия от полученных травм до приезда медиков. Виновник аварии выжил, получив телесные повреждения. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства произошедшего.