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В Орловской области объявили ракетную опасность

Угрозу ввели во второй раз с начала суток.

ОРЕЛ, 27 июня. /ТАСС/. Режим ракетной опасности ввели на территории Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Угрозу объявили во второй раз с начала суток.

«Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он в «Максе».

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