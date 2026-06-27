В Лондоне водитель протаранил толпу пешеходов

«В общей сложности пострадали пять пешеходов. Двоим оказали медицинскую помощь на месте, а троих доставили в больницу. На данный момент считается, что все они получили травмы, не представляющие угрозы для жизни и не приводящие к инвалидности», — говорится в сообщении.