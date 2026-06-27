В Лондоне водитель протаранил толпу пешеходов

В Великобритании автомобиль сбил пятерых пешеходов. Видео © X / Ian Collins.
«В общей сложности пострадали пять пешеходов. Двоим оказали медицинскую помощь на месте, а троих доставили в больницу. На данный момент считается, что все они получили травмы, не представляющие угрозы для жизни и не приводящие к инвалидности», — говорится в сообщении.
Виновника ДТП вскоре остановили в соседнем районе Грейндж-Парк. Выяснилось, что за рулём находился 34-летний гражданин Великобритании, родившийся в Сомали. Его задержали по подозрению в опасном вождении и покушении на убийство.
Из-за обстоятельств происшествия сотрудники территориальной полиции на начальном этапе расследования взаимодействовали с подразделением по борьбе с терроризмом. При этом следователи продолжают изучать все возможные мотивы, однако на данный момент произошедшее не квалифицируется как террористический акт.
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