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В Лондоне водитель протаранил толпу пешеходов

В Великобритании сомалиец сбил пятерых пешеходов, после чего покинул место происшествия. Инцидент произошёл днём 27 июня на улице Илинг-Бродвей в районе Илинг, сообщили в пресс-службе полиции. В результате происшествия пострадали пять человек.

Источник: Life.ru

В Великобритании автомобиль сбил пятерых пешеходов. Видео © X / Ian Collins.

«В общей сложности пострадали пять пешеходов. Двоим оказали медицинскую помощь на месте, а троих доставили в больницу. На данный момент считается, что все они получили травмы, не представляющие угрозы для жизни и не приводящие к инвалидности», — говорится в сообщении.

Виновника ДТП вскоре остановили в соседнем районе Грейндж-Парк. Выяснилось, что за рулём находился 34-летний гражданин Великобритании, родившийся в Сомали. Его задержали по подозрению в опасном вождении и покушении на убийство.

Из-за обстоятельств происшествия сотрудники территориальной полиции на начальном этапе расследования взаимодействовали с подразделением по борьбе с терроризмом. При этом следователи продолжают изучать все возможные мотивы, однако на данный момент произошедшее не квалифицируется как террористический акт.

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