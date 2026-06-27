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Мэр Москвы сообщил об отражении атаки 24-го БПЛА на подлете к столице

Силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил глава города Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил глава города Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.

26 мая украинский дрон ударил по машине скорой помощи в Каховском округе Херсонской области. В результате атаки погибла женщина-фельдшер, водитель машины находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, при ударе беспилотника ВСУ по территории Брянской области погибли три человека. Украинская армия совершила атаку во время проведения людьми сельхозработ в поле, принадлежащем АПХ «Мираторг».

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