ООН: Землетрясение в Венесуэле могло затронуть 6,76 млн человек

Напомним, вечером 24 июня 2026 года у северного побережья Венесуэлы произошла редкая сейсмическая «двойня» — два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом около 40 секунд. Это стало самым сильным землетрясением в стране более чем за столетие. Основной удар пришелся на прибрежный штат Ла-Гуайра и столицу Каракас, где разрушены сотни зданий, включая жилые дома, больницы и торговые центры, а главный аэропорт страны закрыт. По последним официальным данным на 27 июня, число погибших достигло 920 человек, более 4500 ранены, а свыше 50 000 числятся пропавшими без вести.