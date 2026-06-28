ООН: Землетрясение в Венесуэле могло затронуть 6,76 млн человек

По расчётам организации, основанным на данных о численности населения и разрушениях, только в Каракасе последствия стихийного бедствия могли коснуться около двух миллионов человек. МОМ также опубликовала первые результаты анализа спутниковых снимков, выполненного совместно с Microsoft AI for Good Lab. Согласно этим данным, в городе Катиа-ла-Мар повреждения получили 31,5% зданий.
Организация приступила к доставке заранее подготовленных запасов предметов первой необходимости. Совместно с властями Венесуэлы, ООН и гуманитарными партнёрами ведётся работа по обеспечению пострадавших временным жильём, предметами первой необходимости и защитой. В МОМ ожидают увеличения числа людей, покидающих свои дома из-за последствий землетрясений.
Подчёркивается, что после завершения поисково-спасательных работ стране потребуется длительная поддержка для восстановления жилья, инфраструктуры и средств к существованию. В связи с этим организация призвала международное сообщество оперативно подключиться к финансированию гуманитарной помощи пострадавшим.
Ранее у берегов Венесуэлы сейсмологи зарегистрировали новые подземные толчки магнитудой 5,4. Эпицентр находился всего в 60 км от Каракаса. Очаг залегал на глубине 35 км. Сообщений о разрушениях или пострадавших пока нет.
Напомним, вечером 24 июня 2026 года у северного побережья Венесуэлы произошла редкая сейсмическая «двойня» — два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом около 40 секунд. Это стало самым сильным землетрясением в стране более чем за столетие. Основной удар пришелся на прибрежный штат Ла-Гуайра и столицу Каракас, где разрушены сотни зданий, включая жилые дома, больницы и торговые центры, а главный аэропорт страны закрыт. По последним официальным данным на 27 июня, число погибших достигло 920 человек, более 4500 ранены, а свыше 50 000 числятся пропавшими без вести.
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