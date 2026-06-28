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Системы ПВО сбили ещё один дрон ВСУ, летевший на Москву

Расчёты противовоздушной обороны сбили один украинский беспилотник на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее число сбитых дронов достигло 24.

Источник: Life.ru

«Сбит ещё один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в заявлении.

В России неоднократно заявляли, что удары дронов по гражданским объектам — это неприкрытая провокация. В Москве видят в этих шагах попытку Киева хоть как-то компенсировать провалы на фронте. При этом российская система ПВО действует без сбоев, слаженно и результативно перемалывая вражеские цели. Точечные же удары по производственным цехам украинского ВПК, где и собирают эти беспилотники, являются закономерным и тщательно выверенным ответом на террористические атаки.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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