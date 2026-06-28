В России неоднократно заявляли, что удары дронов по гражданским объектам — это неприкрытая провокация. В Москве видят в этих шагах попытку Киева хоть как-то компенсировать провалы на фронте. При этом российская система ПВО действует без сбоев, слаженно и результативно перемалывая вражеские цели. Точечные же удары по производственным цехам украинского ВПК, где и собирают эти беспилотники, являются закономерным и тщательно выверенным ответом на террористические атаки.