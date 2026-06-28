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Собянин: Сбит еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в сторону Москвы. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщил глава города Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в сторону Москвы. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщил глава города Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — добавил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.

Днем ранее в Брянской области в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль погиб мужчина, женщина получила тяжелые ранения.

Кроме того, 27 июня при беспилотном ударе по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области пострадали 11 человек. Двое из них от госпитализации отказались.

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