70 часов тишины и один крик радости: Живого ребёнка вытащили из-под завалов после землетрясения в Венесуэле

Напомним, вечером 24 июня у северного побережья Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом около 40 секунд. Это стало самым сильным землетрясением в стране более чем за столетие. Основной удар пришёлся на прибрежный штат Ла-Гуайра и столицу Каракас, где разрушены сотни зданий, включая жилые дома, больницы и торговые центры, а главный аэропорт закрыт. По последним данным, число погибших достигло 920 человек, более 4500 ранены, свыше 50 тысяч числятся пропавшими без вести. Сейсмологи зафиксировали уже 430 афтершоков. В стране введён режим чрезвычайного положения. Спасательные работы осложняются гуманитарным кризисом и продолжающимися подземными толчками.