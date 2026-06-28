70 часов тишины и один крик радости: Живого ребёнка вытащили из-под завалов после землетрясения в Венесуэле

Колумбийские спасатели вытащили ребёнка из-под завалов в Венесуэле. Видео © X / UNGRD.
Операцию по спасению провела команда USAR COL-1 из Колумбии. Мальчик по имени Моисес находился под завалами с момента разрушительных землетрясений, произошедших 24 июня. Спасатели извлекли ребёнка живым. Информации о его состоянии на данный момент не приводится.
«Это чудо! Моисеса спасли живым. После 70 часов, проведённых под завалами, команда USAR COL-1 из Колумбии успешно спасла 11-летнего Моисеса в ходе операции, которая вселяет в нас надежду», — говорится в сообщении.
Поисково-спасательные работы в Венесуэле продолжаются. В стране задействованы международные команды из 17 стран.
Напомним, вечером 24 июня у северного побережья Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом около 40 секунд. Это стало самым сильным землетрясением в стране более чем за столетие. Основной удар пришёлся на прибрежный штат Ла-Гуайра и столицу Каракас, где разрушены сотни зданий, включая жилые дома, больницы и торговые центры, а главный аэропорт закрыт. По последним данным, число погибших достигло 920 человек, более 4500 ранены, свыше 50 тысяч числятся пропавшими без вести. Сейсмологи зафиксировали уже 430 афтершоков. В стране введён режим чрезвычайного положения. Спасательные работы осложняются гуманитарным кризисом и продолжающимися подземными толчками.
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