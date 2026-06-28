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У побережья острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,1

Подземные толчки магнитудой 6,1 зафиксированы в Японии, землетрясение произошло у побережья острова Хонсю, информирует EMSC.

Источник: Аргументы и факты

Подземные толчки магнитудой 6,1 зафиксированы в Японии, информирует EMSC.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло у побережья острова Хонсю в 76 километрах к юго-востоку от населённого пункта Хатинохе, где проживает более 230 тысяч человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 32 километров.

Сведения о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.

Напомним, неподалёку от Токио было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Число пострадавших увеличилось до шести человек. По словам учёных, подземные толчки не связаны с вулканической активностью и не свидетельствуют о пробуждении вулкана Фудзи.

В Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло около 30 афтершоков. В результате землетрясения разрушены дома и жилые постройки, повреждения получило здание аэропорта.

По последним данным, число погибших возросло до 1430, ещё тысячи человек получили ранения.

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