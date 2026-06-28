У побережья острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,1

Подземные толчки магнитудой 6,1 зафиксированы в Японии, информирует EMSC.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло у побережья острова Хонсю в 76 километрах к юго-востоку от населённого пункта Хатинохе, где проживает более 230 тысяч человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 32 километров.
Сведения о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.
Напомним, неподалёку от Токио было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Число пострадавших увеличилось до шести человек. По словам учёных, подземные толчки не связаны с вулканической активностью и не свидетельствуют о пробуждении вулкана Фудзи.
В Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло около 30 афтершоков. В результате землетрясения разрушены дома и жилые постройки, повреждения получило здание аэропорта.
По последним данным, число погибших возросло до 1430, ещё тысячи человек получили ранения.