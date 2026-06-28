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Землетрясение магнитудой 6 произошло у побережья японского острова Хонсю

Землетрясение магнитудой 6 произошло у побережья крупнейшего японского острова Хонсю. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 70 км от города Хатинохэ с населением 239 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине 59 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозы цунами не объявляли. Сейсмологи продолжают мониторить ситуацию в регионе.

Ранее у берегов Венесуэлы сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,4. Эпицентр находился в 60 км от Каракаса — столицы страны с населением более трёх миллионов человек. Очаг залегал на глубине 35 км. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало, однако жители города могли ощутить колебания. Толчки произошли на фоне продолжающихся в Венесуэле масштабных поисково-спасательных работ после разрушительных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, которые случились 24 июня.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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