Землетрясение магнитудой 6 произошло у побережья японского острова Хонсю

Очаг залегал на глубине 59 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозы цунами не объявляли. Сейсмологи продолжают мониторить ситуацию в регионе.
Ранее у берегов Венесуэлы сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,4. Эпицентр находился в 60 км от Каракаса — столицы страны с населением более трёх миллионов человек. Очаг залегал на глубине 35 км. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало, однако жители города могли ощутить колебания. Толчки произошли на фоне продолжающихся в Венесуэле масштабных поисково-спасательных работ после разрушительных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, которые случились 24 июня.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.