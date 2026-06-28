Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США нанесли новый удар по иранским целям в Ормузском проливе

Вооруженные силы США нанесли повторный удар по иранским целям в районе Ормузского пролива. Как сообщает агентство Axios в социальной сети X, американские военные действуют в ответ на атаку Ирана на торговое судно, зафиксированную 27 июня.

Источник: AP 2024

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) проинформировало об ударах по складам иранских ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям. В CENTCOM отметили, что операция стала ответной мерой на нападение Ирана на судно в Ормузском проливе.

26 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нарушил режим прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран запустил не менее четырех беспилотников-камикадзе по кораблям в акватории пролива. Один из дронов поразил верхнюю палубу крупного дорогостоящего грузового судна, однако корабль сохранил способность к движению. Как уточнил Трамп, остальные три беспилотника были сбиты американскими военными.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше