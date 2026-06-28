США нанесли новый удар по иранским целям в Ормузском проливе

26 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нарушил режим прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран запустил не менее четырех беспилотников-камикадзе по кораблям в акватории пролива. Один из дронов поразил верхнюю палубу крупного дорогостоящего грузового судна, однако корабль сохранил способность к движению. Как уточнил Трамп, остальные три беспилотника были сбиты американскими военными.