Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венесуэле из-под обломков вытащили 11-летнего мальчика

Спасатели извлекли из-под обломков живого 11-летнего мальчика спустя 70 часов после разрушительного землетрясения в Венесуэле.

Источник: Аргументы и факты

В Венесуэле спасателям удалось обнаружить живым 11-летнего мальчика, который провёл под завалами около 70 часов после мощного землетрясения. Об успешной операции сообщили в Министерстве обороны Колумбии.

Ребёнка извлекли из-под обломков спустя почти трое суток после катастрофы. Спасательная операция проходила в сложных условиях, однако поисковые группы продолжали работу, несмотря на риск новых разрушений.

Состояние мальчика после спасения не уточняется. Землетрясение вызвало серьёзные разрушения в ряде районов, а экстренные службы продолжают разбирать завалы и искать возможных выживших.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле число жертв мощных землетрясений достигло 1430 человек.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше