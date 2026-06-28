В Венесуэле из-под обломков вытащили 11-летнего мальчика

В Венесуэле спасателям удалось обнаружить живым 11-летнего мальчика, который провёл под завалами около 70 часов после мощного землетрясения. Об успешной операции сообщили в Министерстве обороны Колумбии.
Ребёнка извлекли из-под обломков спустя почти трое суток после катастрофы. Спасательная операция проходила в сложных условиях, однако поисковые группы продолжали работу, несмотря на риск новых разрушений.
Состояние мальчика после спасения не уточняется. Землетрясение вызвало серьёзные разрушения в ряде районов, а экстренные службы продолжают разбирать завалы и искать возможных выживших.
Ранее сообщалось, что в Венесуэле число жертв мощных землетрясений достигло 1430 человек.