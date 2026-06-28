В Днепропетровске произошли взрывы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Взрывы произошли в Днепропетровске на юго-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
В Днепропетровской, а также еще в четырех областях Украины объявлена воздушная тревога.
В Днепропетровской, а также еще в четырех областях Украины объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Взрывы произошли в Днепропетровске на юго-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
В Днепропетровской, а также еще в четырех областях Украины объявлена воздушная тревога.