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Tagesspiegel: полиция Берлина применила водометы для охлаждения жителей

Полиция Берлина использовала водометы для охлаждения жителей и туристов на фоне аномальной жары.

Источник: Аргументы и факты

На фоне аномальной жары в Берлине полиция начала использовать водометы для охлаждения жителей и туристов в центральной части города. Об этом сообщает газета Tagesspiegel.

Одной из первых точек, где спецтехника помогала людям справиться с высокой температурой, стали Бранденбургские ворота. Там сотрудники полиции распылили значительный объем воды, чтобы освежить находившихся на площади горожан и туристов.

После этого машины отправились на Потсдамскую площадь, предварительно пополнив запасы воды. Власти Германии продолжают принимать меры из-за сильной жары, охватившей страну и другие регионы Европы.

Ранее сообщалось, что парижские похоронные агентства столкнулись с нехваткой свободных мест для хранения тел из-за аномально высокой температуры, повлекшей рост числа смертей.