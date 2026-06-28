Tagesspiegel: полиция Берлина применила водометы для охлаждения жителей

На фоне аномальной жары в Берлине полиция начала использовать водометы для охлаждения жителей и туристов в центральной части города. Об этом сообщает газета Tagesspiegel.
Одной из первых точек, где спецтехника помогала людям справиться с высокой температурой, стали Бранденбургские ворота. Там сотрудники полиции распылили значительный объем воды, чтобы освежить находившихся на площади горожан и туристов.
После этого машины отправились на Потсдамскую площадь, предварительно пополнив запасы воды. Власти Германии продолжают принимать меры из-за сильной жары, охватившей страну и другие регионы Европы.
Ранее сообщалось, что парижские похоронные агентства столкнулись с нехваткой свободных мест для хранения тел из-за аномально высокой температуры, повлекшей рост числа смертей.