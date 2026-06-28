В Днепропетровске прогремели мощные взрывы

Взрывы произошли в Днепропетровске, информирует телеканал «Общественное».
«Взрывы прозвучали в Днепропетровске», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области включены сирены.
Накануне вечером взрывы произошли в Сумах и в Белополье в Сумской области. Кроме того, они произошли в Харькове, Николаеве и Чернигове.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что российские войска применили баллистические ракеты «Орешник» и аэробаллистические ракеты «Искандер» при ударах по объектам военного управления Украины. По данным Минобороны РФ, это стало ответом на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты Российской Федерации.