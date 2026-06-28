В Венесуэле прогнозируют рост числа жертв землетрясения до десятков тысяч

КАРАКАС, 28 июня. /ТАСС/. Число жертв самого разрушительного землетрясения в истории Венесуэлы превысит несколько тысяч человек, считает корреспондент венесуэльского телеканала Globovision Иван Баррето.
«Практически сразу после землетрясения 24 июня мы направились в прибрежный штат Ла-Гуайра, расположенный примерно в 30 км от Каракаса, который больше всего пострадал от подземных толчков, и увидели ужасающую картину рухнувших многоэтажных домов», — рассказал Баррето корреспонденту ТАСС во время аккредитации журналистов для освещения последствий стихийного бедствия.
«По официальным данным, на сегодняшний день погибло 1430 человек, эти данные ежедневно обновляются, но мы видели огромное количество разрушенных зданий в штате Ла-Гуайра, где сегодня ведутся спасательные работы, и число жертв превысит тысячи, десятки тысяч человек», — считает Баррето.
Тележурналист рассказал, что в Венесуэлу уже прибыли бригады спасателей зарубежных стран и вместе с венесуэльскими отрядами ведут поисково-спасательные работы. На координационной платформе в интернете идет набор добровольцев, в том числе со знанием иностранных языков, для оказания помощи спасателям.
Баррето отметил, что по всей стране ведется сбор гуманитарной помощи, продуктов питания, питьевой воды, одежды, медикаментов, перевязочных материалов. Тысячи людей, которые лишились крова, или вынуждены покинуть дома, получившие повреждения, вынуждены ночевать с семьями на открытом воздухе и нуждаются в помощи, подчеркнул журналист.
Землетрясение, произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. После землетрясения произошло около 300 афтершоков.