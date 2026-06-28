ООН: землетрясение в Венесуэле могло затронуть более 6,7 миллиона человек

Подземные толчки в Венесуэле могли затронуть более 6,7 миллиона человек, сообщает Международная организация по миграции, входящая в структуру Организации Объединённых Наций.
«Только в Каракасе последствия землетрясений могли затронуть до двух миллионов человек», — говорится в сообщении.
В ООН отметили, что речь идёт о предварительных оценках, которые основаны на анализе сведений о численности населения и масштабах разрушений.
Напомним, в Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло около 30 афтершоков. В результате землетрясения разрушены дома и жилые постройки, повреждения получило здание аэропорта.
По последним данным, число погибших возросло до 1430, ещё тысячи человек получили ранения.
По словам председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса, медицинские бригады провели более 12 тысяч выездных консультаций в зонах ЧС.