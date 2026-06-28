В Хабаровском крае 7-летний ребёнок погиб после опрокидывания лодки

В Аяно-Майском районе Хабаровского края семилетний ребёнок погиб после опрокидывания моторной лодки на реке Мая. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
По предварительным данным, всё произошло в субботу, 27 июня около 21:00 в районе посёлка Джигда. В моторной лодке находились судоводитель, его отец и несовершеннолетний сын.
Во время движения маломерное судно перевернулось. Спасательных жилетов на людях, по данным надзорного ведомства, не было.
Двое взрослых смогли выбраться на берег. Ребёнок 2019 года рождения погиб.
После происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Ход расследования контролирует Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура.