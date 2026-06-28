Муж министра по делам семьи Италии пропал без вести в озере недалеко от Рима

Луиджи Каваллари находился на лодке вместе с женой, когда оказался в воде и так и не появился на поверхности. Пока неясно, упал ли он случайно или прыгнул в озеро, чтобы охладиться в жаркий день.
На место происшествия немедленно прибыли полицейские и водолазы. Поиски тела продолжаются.
Эуджения Роччелла — министр по делам семьи, рождаемости и равных возможностей Италии с 2022 года. В прошлом левая феминистка, она перешла на консервативные позиции и входит в партию «Братья Италии». На посту известна защитой традиционных ценностей, борьбой с суррогатным материнством и критикой гендерной идеологии.
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