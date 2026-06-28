Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Муж министра по делам семьи Италии пропал без вести в озере недалеко от Рима

Муж Эуджения Роччелла, министра по делам семьи Италии, пропал без вести в озере Вико, расположенном в 80 километрах к северо-западу от Рима, сообщили местные СМИ.

Источник: Life.ru

Луиджи Каваллари находился на лодке вместе с женой, когда оказался в воде и так и не появился на поверхности. Пока неясно, упал ли он случайно или прыгнул в озеро, чтобы охладиться в жаркий день.

На место происшествия немедленно прибыли полицейские и водолазы. Поиски тела продолжаются.

Эуджения Роччелла — министр по делам семьи, рождаемости и равных возможностей Италии с 2022 года. В прошлом левая феминистка, она перешла на консервативные позиции и входит в партию «Братья Италии». На посту известна защитой традиционных ценностей, борьбой с суррогатным материнством и критикой гендерной идеологии.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.