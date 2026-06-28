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В Славянске-на-Кубани загорелся НПЗ из-за падения обломков беспилотника

В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. По предварительной информации, пострадавших нет.

В городе из-за налета беспилотников также была повреждена линия электропередачи. Были выбиты окна в одном частном доме. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы, отметили в оперштабе.

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