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В Славянске-на-Кубани произошло возгорание на НПЗ после падения обломков БПЛА

Падение обломков украинских беспилотников привело к возгоранию на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: Life.ru

«В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ. Также обломки повредили линию электропередачи, в одном из частных домовладений выбило стекла», — говорится в объявлении.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На местах работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах в России перенесены на более поздние сроки. Сейчас предприятия работают с максимальной загрузкой мощностей, чтобы обеспечить стабильную переработку.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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