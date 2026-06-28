В Славянске-на-Кубани произошло возгорание на НПЗ после падения обломков БПЛА

«В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ. Также обломки повредили линию электропередачи, в одном из частных домовладений выбило стекла», — говорится в объявлении.
Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На местах работают экстренные службы.
Ранее стало известно, что плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах в России перенесены на более поздние сроки. Сейчас предприятия работают с максимальной загрузкой мощностей, чтобы обеспечить стабильную переработку.
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