Девять пожаров потушили в Хабаровском крае за субботу

В Хабаровском крае за минувшую субботу, 27 июня, пожарные подразделения выезжали на девять техногенных пожаров. Два из них произошли в жилом секторе, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Самые заметные возгорания зафиксировали в Хабаровске. На улице Бондаря полностью сгорело одноэтажное нежилое деревянное строение. Огонь прошёл по площади 50 квадратных метров, пожар удалось ликвидировать за 40 минут.
Ещё один пожар произошёл на улице Панфиловцев. Там полностью выгорел металлический вагончик площадью 40 квадратных метров. Справиться с огнём пожарные смогли за 52 минуты.
В обоих случаях обошлось без пострадавших. Причины возгораний сейчас устанавливают дознаватели МЧС России: специалистам предстоит выяснить, что именно привело к пожарам и не было ли нарушений требований безопасности.
Кроме пожаров, за сутки пожарные и спасательные подразделения трижды привлекались к ликвидации последствий ДТП. Такие выезды обычно связаны с помощью пострадавшим, отключением аккумуляторов, деблокировкой людей или обеспечением безопасности на месте аварии.
В регионе также продолжает действовать особый противопожарный режим. Он введён в восьми муниципальных образованиях: Верхнебуреинском, Охотском, имени Полины Осипенко, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Аяно-Майском и Николаевском районах. Жителям напоминают, что в такой период особенно важно не разводить открытый огонь и не оставлять без присмотра любые источники возгорания.