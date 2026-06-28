Пожар произошел на НПЗ в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА ВСУ

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков беспилотника ВСУ. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
— Также обломки повредили линию электропередачи, в одном из частных домовладений выбило стекла, — уточнили в пресс-службе.
По предварительным данным, никто в результате произошедшего не пострадал. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.
Днем ранее при беспилотном ударе по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области ранения получили 11 человек. Двое из них от госпитализации отказались.
Кроме того, 18 июня в результате атаки украинских беспилотников в городе Гуково Ростовской области погиб один человек, еще двое пострадали.