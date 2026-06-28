Освобожденные жители Курской области рассказали о пытках в плену

Жители Курской области, вернувшиеся из украинского плена, рассказали о тяжёлых условиях содержания и жестоком обращении. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн после встречи с освобождёнными гражданами и их родственниками в Курске.
По словам вернувшихся, их удерживали в колониях и тюрьмах вместе с осуждёнными заключёнными, подвергали избиениям и плохо обеспечивали питанием. Один из освобождённых рассказал, что ему нанесли на руку выжженный символ в виде буквы Z.
Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила о возвращении в Россию нескольких мирных жителей, включая пятерых курян. Власти региона заявили, что продолжают работу по установлению местонахождения других граждан и намерены добиваться их возвращения.
Ранее сообщалось об обмене военнопленными с Украиной по формуле «160 на 160». По ее словам, российские военнослужащие вернулись на Родину, им предстоят реабилитация и встреча с близкими.