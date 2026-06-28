Освобожденные жители Курской области рассказали о пытках в плену

По словам вернувшихся, их удерживали в колониях и тюрьмах вместе с осуждёнными заключёнными, подвергали избиениям и плохо обеспечивали питанием. Один из освобождённых рассказал, что ему нанесли на руку выжженный символ в виде буквы Z.