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Освобожденные жители Курской области рассказали о пытках в плену

Мирные жители Курской области, вернувшиеся из украинского плена, рассказали, что их били и плохо кормили.

Источник: Аргументы и факты

Жители Курской области, вернувшиеся из украинского плена, рассказали о тяжёлых условиях содержания и жестоком обращении. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн после встречи с освобождёнными гражданами и их родственниками в Курске.

По словам вернувшихся, их удерживали в колониях и тюрьмах вместе с осуждёнными заключёнными, подвергали избиениям и плохо обеспечивали питанием. Один из освобождённых рассказал, что ему нанесли на руку выжженный символ в виде буквы Z.

Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила о возвращении в Россию нескольких мирных жителей, включая пятерых курян. Власти региона заявили, что продолжают работу по установлению местонахождения других граждан и намерены добиваться их возвращения.

Ранее сообщалось об обмене военнопленными с Украиной по формуле «160 на 160». По ее словам, российские военнослужащие вернулись на Родину, им предстоят реабилитация и встреча с близкими.

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