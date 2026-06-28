Оперштаб: в Славянске-на-Кубани произошло возгорание на территории НПЗ

На нефтеперерабатывающем заводе зафиксировано возгорание из-за падения обломков БПЛА Вооружённых сил Украины, информирует оперштаб Краснодарского края.
Инцидент случился в Славянске-на-Кубани. В оперштабе отметили, что, по предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
Обломки БПЛА украинских войск повредили линию электропередачи. Кроме того, по информации оперштаба, в одном из частных домовладений выбило стёкла.
«В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ. Также обломки повредили линию электропередачи, в одном из частных домовладений выбило стекла. По предварительной информации, пострадавших нет. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении оперштаба в канале в мессенджере «Макс».
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.